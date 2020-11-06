Путин подписал закон о новом порядке формирования кабмина

Владимир Путин подписал закон о новом порядке формирования кабмина. Согласно документу, премьер-министр, его заместители и федеральные министры назначаются главой государства после их утверждения Госдумой.

Министры так называемого «силового блока» (Минобороны, МВД, МЧС, Минюст, МИД) назначаются на должность президентом России после консультаций с Советом Федерации.

В России принят новый закон о формировании правительства

Отметим, что есть изменения и в части процедуры отставки правительства. Теперь уход премьер-министра не ведет к автоматической отставке членов кабмина – президент может сменить премьера, однако сохранить прежнее правительство, уточняет Ura.ru.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что новые положения о правительстве призваны сформировать единую систему публичной, эффективной и ответственной власти.

Напомним, 3 ноября Совет Федерации одобрил закон о правительстве, предусматривающий новый порядок формирования кабмина с учётом принятых поправок к Конституции.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:УказыПравительство РоссииВладимир Путин
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