Путин подписал закон о новом порядке формирования кабмина
Владимир Путин подписал закон о новом порядке формирования кабмина. Согласно документу, премьер-министр, его заместители и федеральные министры назначаются главой государства после их утверждения Госдумой.
Министры так называемого «силового блока» (Минобороны, МВД, МЧС, Минюст, МИД) назначаются на должность президентом России после консультаций с Советом Федерации.
Отметим, что есть изменения и в части процедуры отставки правительства. Теперь уход премьер-министра не ведет к автоматической отставке членов кабмина – президент может сменить премьера, однако сохранить прежнее правительство, уточняет Ura.ru.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что новые положения о правительстве призваны сформировать единую систему публичной, эффективной и ответственной власти.
Напомним, 3 ноября Совет Федерации одобрил закон о правительстве, предусматривающий новый порядок формирования кабмина с учётом принятых поправок к Конституции.
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