Путин подписал закон о новом порядке формирования кабмина

Отметим, что есть изменения и в части процедуры отставки правительства. Теперь уход премьер-министра не ведет к автоматической отставке членов кабмина – президент может сменить премьера, однако сохранить прежнее правительство, уточняет Ura.ru.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что новые положения о правительстве призваны сформировать единую систему публичной, эффективной и ответственной власти.

Напомним, 3 ноября Совет Федерации одобрил закон о правительстве, предусматривающий новый порядок формирования кабмина с учётом принятых поправок к Конституции.

