В России принят новый закон о формировании правительства

Депутаты Госдумы проголосовали в третьем, окончательном, чтении за конституционный законопроект о новых правилах формирования правительства. Документ предложен президентом РФ Владимиром Путиным, с учётом изменений Основного закона, принятых по итогам всероссийского опроса.

Согласно новым положениям, глава кабинета министров, его заместители, а также руководители федеральных ведомств (кроме силового блока) назначаются президентом после их утверждения нижней палатой парламента.

Министры обороны, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, юстиции и иностранных дел назначаются президентом по итогам консультаций с Советом Федерации, отмечает RT.

Кандидатура премьер-министра выдвигается главой государства, а заместителей председателя правительства и министров — самим премьером.

Кроме того, новый документ не подразумевает обязательной отставки всего кабинета министров в случае ухода его председателя, уточняет Ura.ru. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, новые положения о правительстве призваны сформировать единую систему публичной эффективной и ответственной власти.

