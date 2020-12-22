Путин подписал закон о лишении статуса парламентария из-за иностранного гражданства

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому полномочия депутата Госдумы или сенатора будут досрочно прекращены, если у парламентария обнаружится иностранное гражданство. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

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Изменения внесены в закон «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации». В нем говорится, что основанием для досрочного прекращения полномочий парламентариев становятся выявление иностранного гражданства или несоблюдение сенатором-представителем региона требований к сроку проживания на территории субъекта РФ.

До этого времени полномочия парламентария можно было прервать из-за найденных у него иностранных счетов и вкладов, пишут «Известия».

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев в эфире НСН ранее рассказал, как относится к инициативе президента запретить госслужащим иметь второе гражданство и вид на жительство.

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ФОТО: РИА Новости
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