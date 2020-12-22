Госдума одобрила во II чтении запрет финансировать митинги из-за рубежа

Госдума приняла во втором чтении проект о запрете финансирования митингов и демонстраций из иностранных источников, а также анонимно, передает РИА Новости.

В частности, предлагается запретить привлекать средства на публичные мероприятия от иностранных государств и организаций, международных организаций и движений, неграждан РФ, НКО и физлиц, выполняющих функции иноагента, граждан РФ младше 16 лет и анонимных жертвователей.

Организаторы публичных мероприятий с числом участником свыше 500 должны указывать реквизиты счетов в российском банке, на которые собираются пожертвования, сбор средств разрешен только в безналичной форме.

Отчет о проведении митинга организатор должен направить в орган местного самоуправления, разрешивший акцию. В нем нужно указать объем потраченных на нее средств и имущества, в дальнейшем отчет перешлют в МВД.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МитингиГосдума
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