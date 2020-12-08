Путин подписал закон о Государственном совете

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о Госсовете. Документ определяет место структуры в системе органов публичной власти, статус, порядок формирования и деятельности.

Совфед принял закон о Госсовете

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее член Совета Федерации Андрей Клишас заявил, что законопроект о Госсовете не предусматривает наделение этого совещательного органа властными полномочиями.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков накануне сообщил, что ближайшее заседание Госсовета по школьному образованию может не состояться, передает РИА ФАН.


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