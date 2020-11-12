Путин подписал указ о поддержанию мира в Карабахе
Российский лидер Владимир Путин подписал указ о мерах по поддержанию мира в Нагорном Карабахе. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.
Указ подписан на основании соглашения, подписанного 9 ноября президентом РФ Владимиром Путиным, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николой Пашиняном.
Согласно указу, в зону нагорнокарабахского конфликта будет направлено до 1 960 военнослужащих сроком на пять лет. Указывается, что пребывание воинских формирований может быть продлено, если за шесть месяцев до истечения соответствующего пятилетнего периода Азербайджан и Армения не заявят о намерении прекратить соблюдение достигнутых договоренностей, передает РЕН ТВ.
Миротворческий контингент будет развернут в зоне нагорнокарабахского конфликта, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора.
Минобороны будет не менее двух раз в год производить ротацию российских миротворцев в Карабахе.
Полковник ФСБ в запасе Владимир Луценко в эфире НСН заявил, что российские военнослужащие должны быть готовы к провокациям как с армянской, так и с азербайджанской стороны.
«Эта ситуация повторяет 1988 год. Точно так же мы вводили войска в Степанакерт, пытались разъединить воюющие стороны. И что получилось? Одни обвиняли нас, что мы поддерживаем другую сторону, а те – наоборот. И из-за наших спин лупили друг друга. Вот с этим и столкнутся наши миротворцы», - предупредил он.
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