Путин подписал указ о поддержанию мира в Карабахе

Минобороны будет не менее двух раз в год производить ротацию российских миротворцев в Карабахе.

Полковник ФСБ в запасе Владимир Луценко в эфире НСН заявил, что российские военнослужащие должны быть готовы к провокациям как с армянской, так и с азербайджанской стороны.

«Эта ситуация повторяет 1988 год. Точно так же мы вводили войска в Степанакерт, пытались разъединить воюющие стороны. И что получилось? Одни обвиняли нас, что мы поддерживаем другую сторону, а те – наоборот. И из-за наших спин лупили друг друга. Вот с этим и столкнутся наши миротворцы», - предупредил он.

