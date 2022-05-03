Путин подписал указ о новых ответных мерах против недружественных стран

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об ответных мерах в отношении недружественных иностранных государств, сообщает пресс-служба Кремля.

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В документе, который опубликован на официальном портале правовой информации, речь идёт о США и «примкнувших к ним иностранных государствах и международных организациях».

Согласно указу, запрещается совершать сделки и исполнять обязательства перед зарубежными физическими и юридическими лицами, в отношении которых введены ответные санкции РФ, а также в их пользу вывозить из России сырьё и продукцию.

Правительству РФ Путин поручил в 10-дневный срок утвердить перечень лиц, находящихся под санкциями.

Ранее власти Новой Зеландии объявили о включении в санкционный список 170 российских сенаторов и шести компаний оборонного сектора на фоне ситуации на Украине, сообщает RT.

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ФОТО: Сайт Кремля
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