Блинкен назвал условие для снятия антироссийских санкций
Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил об условии, которое поможет снять санкции в отношении Москвы, сообщает «РЕН ТВ».
По его словам, для этого потребуется как минимум прекращения боевых действий на Украине. «Любые подвижки в вопросе санкций как минимум потребуют чего-то в этом роде», — сказал глава внешнеполитического ведомства страны.
Ранее Блинкен сообщил, что конфликт на Украине может продлиться до конца 2022 года. В начале украинского кризиса в США ожидали быстрого завершения конфликта.
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