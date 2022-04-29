Блинкен назвал условие для снятия антироссийских санкций

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил об условии, которое поможет снять санкции в отношении Москвы, сообщает «РЕН ТВ».

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По его словам, для этого потребуется как минимум прекращения боевых действий на Украине. «Любые подвижки в вопросе санкций как минимум потребуют чего-то в этом роде», — сказал глава внешнеполитического ведомства страны.

Ранее Блинкен сообщил, что конфликт на Украине может продлиться до конца 2022 года. В начале украинского кризиса в США ожидали быстрого завершения конфликта.

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ФОТО: facebook.com/antonyblinken
ТЕГИ:УкраинаСШАСанкции Против России
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