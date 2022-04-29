Блинкен назвал условие для снятия антироссийских санкций

По его словам, для этого потребуется как минимум прекращения боевых действий на Украине. «Любые подвижки в вопросе санкций как минимум потребуют чего-то в этом роде», — сказал глава внешнеполитического ведомства страны.

Ранее Блинкен сообщил, что конфликт на Украине может продлиться до конца 2022 года. В начале украинского кризиса в США ожидали быстрого завершения конфликта.

