Путин и Си Цзиньпин договорились об экономическом сотрудничестве до 2030 года

В частности, российский и китайский лидеры подписали заявление об углублении всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия.

Также было подписано заявление об экономическом сотрудничестве до 2030 года, которое, по словам Путина, остаётся приоритетом в отношениях Москвы и Пекина.

Всего планируется подписание более десяти документов.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что отношения Китая и России демонстрируют здоровую динамику развития, между странами углубляется политическое взаимодоверие, а также преумножаются общие интересы, сообщает НСН.