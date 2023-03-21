Путин и Си Цзиньпин договорились об экономическом сотрудничестве до 2030 года

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам официальных переговоров в Москве подписали два документа, сообщает РИА Новости.

ОАЭ и Турция подписали соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве

В частности, российский и китайский лидеры подписали заявление об углублении всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия.

Также было подписано заявление об экономическом сотрудничестве до 2030 года, которое, по словам Путина, остаётся приоритетом в отношениях Москвы и Пекина.

Всего планируется подписание более десяти документов.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что отношения Китая и России демонстрируют здоровую динамику развития, между странами углубляется политическое взаимодоверие, а также преумножаются общие интересы, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПереговорыРоссияКитайСи ЦзиньпинВладимир Путин

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