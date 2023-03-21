Путин и Си Цзиньпин договорились об экономическом сотрудничестве до 2030 года
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам официальных переговоров в Москве подписали два документа, сообщает РИА Новости.
В частности, российский и китайский лидеры подписали заявление об углублении всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия.
Также было подписано заявление об экономическом сотрудничестве до 2030 года, которое, по словам Путина, остаётся приоритетом в отношениях Москвы и Пекина.
Всего планируется подписание более десяти документов.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что отношения Китая и России демонстрируют здоровую динамику развития, между странами углубляется политическое взаимодоверие, а также преумножаются общие интересы, сообщает НСН.
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