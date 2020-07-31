Путин подключился к истории с задержанием россиян в Белоруссии

Инцидент, связанный с задержанием в окрестностях Минска 33 российских граждан, стал предметом обсуждения на заседании Совета безопасности России, которое провел Владимир Путин. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, участники совещания выразили надежду на то, что «уже в ближайшее время в эту историю будет внесена ясность и безосновательно задержанные российские граждане будут освобождены». Сразу после задержания россиян белорусская сторона назвала их «боевиками частной военной компании «Вагнер», которые якобы планировали дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании. В заявлении российского МИДа указывается, что группа россиян следовала транзитом через Белоруссию в Турцию. У граждан были все необходимые документы, в том числе авиабилеты. Трактовка задержания Минском вызывает недоумение, - заявили на Смоленской площади.

Задержание группы россиян, будь то наемники или ЧОПовцы, о присутствии которых в Белоруссии спецслужбы республики были прекрасно осведомлены хотя бы потому, что они передвигались совершенно открыто, носило откровенно показательный характер для придания инциденту максимальной огласки. Попытка Минска втянуть Россию во внутриполитическую проблему, с которой Александр Лукашенко столкнулся во время предвыборной кампании, имеет вполне прозаическое объяснение – свалить на противодействие «стране-агрессору» действия по пресечению массовых протестов, избежав тем самым западных санкций. Однако при этом носит откровенно антироссийский характер. На прямой вопрос о трещине в отношениях сторон так называемого Союзного государства Дмитрий Песков ответил, что задержание граждан России в Белоруссии «не совсем укладывается в параметры союзнических отношений». Песков выразил надежду, что в Белоруссии разберутся и отпустят наших граждан, так как они не совершили ничего противозаконного. По его словам, эти россияне являются охранниками частного охранного предприятия и должны были улететь в Стамбул. Они опоздали на самолет и ждали вылета, - повторил Песков версию, выдвинутую накануне послом России в Минске.

Минск, тем временем, сделал еще один ход, никак не укладывающийся в «союзнические отношения». Список задержанных российских граждан передан Украине на предмет наличия у них гражданства Украины, а также возможного участия в боевых действиях в Донбассе и «совершения преступлений на территории страны». Об этом заявил глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба. Еще накануне Украина начала консультации по экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян, которые якобы могут быть связаны с «преступлениями на Донбассе». Если дело примет подобный оборот, конструкции Союзного государства могут пойти широкими трещинами. Если вообще устоят.

