Путин поделился впечатлениями о визите на Чукотку

«Даже то, что основной город Анадырь находится на одной стороне залива, а аэропорт - на другой стороне, когда сам проехал по зимнику, посмотрел, что это такое, и начинаешь понимать, что это такое и как люди живут и что является первоочередными задачами, которые нужно решать», – цитирует президента РИА Новости.

По словам Владимира Путина, еще рано говорить, какие решения будут приняты по итогам визита, в том числе по проблеме сообщения Анадыря с аэропортом. Глава государства также заявил, что подобные поездки невозможно ничем заменить.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть варианты улучшения доступности аэропорта для жителей Чукотки, сообщает РИА Новости.





