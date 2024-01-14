Путин поделился впечатлениями о визите на Чукотку
Президент России Владимир Путин рассказал, как повлияла поездка на Чукотку на восприятие местных проблем. Своими впечатлениями он поделился с журналистами по итогам поездки на Дальний Восток.
«Даже то, что основной город Анадырь находится на одной стороне залива, а аэропорт - на другой стороне, когда сам проехал по зимнику, посмотрел, что это такое, и начинаешь понимать, что это такое и как люди живут и что является первоочередными задачами, которые нужно решать», – цитирует президента РИА Новости.
По словам Владимира Путина, еще рано говорить, какие решения будут приняты по итогам визита, в том числе по проблеме сообщения Анадыря с аэропортом. Глава государства также заявил, что подобные поездки невозможно ничем заменить.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть варианты улучшения доступности аэропорта для жителей Чукотки, сообщает РИА Новости.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru