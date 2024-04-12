Путин поддержал идею Лукашенко вернуться к проекту стамбульского договора с Киевом

На встрече с Путиным в Кремле Лукашенко высказал мнение, что мирные инициативы российского руководства найдут отклик у украинской стороны, «у военных, как ни странно». По мнению президента Белоруссии, основой для переговоров должны стать проекты стамбульских договоренностей: необходимо «достать» документ, «положить на стол и двигаться по нему». Как отметил Лукашенко, в соглашении содержатся приемлемые позиции для Киева.

Владимир Путин согласился с предложением коллеги.

«Да, и с ним работать. Они же согласились. Конечно», — подчеркнул российский лидер.

Накануне Александр Лукашенко прибыл в Москву на переговоры с Владимиром Путиным. Президенты обсудили в том числе урегулирование на Украине, ситуацию на западной границе Белоруссии, достижения в космосе, пишет Ura.ru.

