Путин поддержал идею Лукашенко вернуться к проекту стамбульского договора с Киевом
Президент России Владимир Путин поддержал идею белорусского коллеги Александра Лукашенко вернуться к проекту договора по урегулированию конфликта на Украине, который Москва и Киев обсуждали в ходе переговоров в Турции в 2022 году. Об этом сообщает ТАСС.
На встрече с Путиным в Кремле Лукашенко высказал мнение, что мирные инициативы российского руководства найдут отклик у украинской стороны, «у военных, как ни странно». По мнению президента Белоруссии, основой для переговоров должны стать проекты стамбульских договоренностей: необходимо «достать» документ, «положить на стол и двигаться по нему». Как отметил Лукашенко, в соглашении содержатся приемлемые позиции для Киева.
Владимир Путин согласился с предложением коллеги.
«Да, и с ним работать. Они же согласились. Конечно», — подчеркнул российский лидер.
Накануне Александр Лукашенко прибыл в Москву на переговоры с Владимиром Путиным. Президенты обсудили в том числе урегулирование на Украине, ситуацию на западной границе Белоруссии, достижения в космосе, пишет Ura.ru.
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