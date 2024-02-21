Антонов заявил, что мирные договоренности по Украине будут достигнуты
21 февраля 202406:02
Москва не отказывается от диалога по урегулированию конфликта вокруг Украины, мирные договоренности в этом вопросе будут рано или поздно достигнуты, сообщил изданию Newsweek посол России в США Анатолий Антонов.
«Мы непреклонны: рано или поздно мирные договоренности будут достигнуты вопреки усилиям покровителей киевского режима», – заявил дипломат.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва никогда не прерывала диалог по Украине и стратегической стабильности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru