Антонов заявил, что мирные договоренности по Украине будут достигнуты

Москва не отказывается от диалога по урегулированию конфликта вокруг Украины, мирные договоренности в этом вопросе будут рано или поздно достигнуты, сообщил изданию Newsweek посол России в США Анатолий Антонов.

Посол Антонов: США подтвердили, что бросят все силы на поставки оружия ВСУ

«Мы непреклонны: рано или поздно мирные договоренности будут достигнуты вопреки усилиям покровителей киевского режима», – заявил дипломат.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва никогда не прерывала диалог по Украине и стратегической стабильности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Михаил Тургиев
ТЕГИ:Российское ПосольствоУкраинаАнатолий Антонов

Горячие новости

Все новости

партнеры