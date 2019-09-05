Путин поддержал идею ипотеки под 2% годовых

Глава государства отметил, что целью программы является привлечение на Дальний Восток квалифицированных кадров и людей с образованием, передает RT.

Ранее эксперты выяснили, что ипотечные долги россиян достигли рекордной отметки в 7 триллионов рублей, причем за последние пять лет этот показатель увеличился в три раза. Причиной роста задолженности специалисты междунaродной aнaлитическо-консaлтинговой сети FinExpertiza посчитали низкую финансовую грамотность россиян, которые берут жилищные кредиты и не просчитывают риски. С этой точкой зрения в эфире НСН не согласился бывший министр экономики России Андрей Нечаев. Он заявил, что рост задолженности является логичным с учетом бурного роста ипотечного кредитования в последние годы.

