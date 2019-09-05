Путин поддержал идею ипотеки под 2% годовых

Российский президент Владимир Путин одобрил идею специальной ипотечной программы для молодых семей в Дальневосточном федеральном округе. Программа предполагает ставку в 2 процента годовых.

«Прeдлагаю запустить эту программу ужe в этом году и сроком на пять лeт», — сказал президент, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке.

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Глава государства отметил, что целью программы является привлечение на Дальний Восток квалифицированных кадров и людей с образованием, передает RT.

Ранее эксперты выяснили, что ипотечные долги россиян достигли рекордной отметки в 7 триллионов рублей, причем за последние пять лет этот показатель увеличился в три раза. Причиной роста задолженности специалисты междунaродной aнaлитическо-консaлтинговой сети FinExpertiza посчитали низкую финансовую грамотность россиян, которые берут жилищные кредиты и не просчитывают риски. С этой точкой зрения в эфире НСН не согласился бывший министр экономики России Андрей Нечаев. Он заявил, что рост задолженности является логичным с учетом бурного роста ипотечного кредитования в последние годы.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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