Путин назвал придурками не желающих развивать Дальний Восток
Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал придурками тех, кто считает Дальний Восток балластом для страны. Об этом глава государства заявил во Владивостоке на заседании Госсовета по развитию данного региона. Как передает RT, таким образом президент ответил на соответствующее упоминание из доклада главы Якутии Айсена Николаева.
«Даже с высоких трибун порой звучало, что Дальний Восток — это балласт, требующий только льгот и бюджетных вливаний», — заявил Николаев. Этот пассаж вызвал отрицательную реакцию Путина. «Не знаю, какие придурки так говорили», — заметил он.
После этого Николаев уточнил, что такого рода высказывания звучали четверть века назад, отмечает Газета.ру. Президент в ответ подчеркнул, что надо жить сегодняшним днем и реалиями XXI века.
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