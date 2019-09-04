Путин назвал придурками не желающих развивать Дальний Восток

«Даже с высоких трибун порой звучало, что Дальний Восток — это балласт, требующий только льгот и бюджетных вливаний», — заявил Николаев. Этот пассаж вызвал отрицательную реакцию Путина. «Не знаю, какие придурки так говорили», — заметил он.

После этого Николаев уточнил, что такого рода высказывания звучали четверть века назад, отмечает Газета.ру. Президент в ответ подчеркнул, что надо жить сегодняшним днем и реалиями XXI века.

