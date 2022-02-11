Ключевая тема: Путин назвал приоритеты внешней политики

Отношения между странами на постсоветском пространстве стали темой разговора во время совещания, которое провел президент России Владимир Путин с постоянными членами Совета Безопасности России, сообщили в пресс-службе Кремля.

Распоряжением Путина в Совбезе создана Межведомственная комиссия по вопросам миграции

«Одно из приоритетных направлений нашей внешней политики — это отношения со странами СНГ», — заявил глава государства.

Путин подчеркнул, что эта тема является ключевой для Москвы.

Ранее российский лидер заявил об увеличении товарооборота между Россией и Казахстаном.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:ПолитикаСНГСовбез РФ Владимир Путин
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