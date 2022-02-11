Ключевая тема: Путин назвал приоритеты внешней политики
Отношения между странами на постсоветском пространстве стали темой разговора во время совещания, которое провел президент России Владимир Путин с постоянными членами Совета Безопасности России, сообщили в пресс-службе Кремля.
«Одно из приоритетных направлений нашей внешней политики — это отношения со странами СНГ», — заявил глава государства.
Путин подчеркнул, что эта тема является ключевой для Москвы.
Ранее российский лидер заявил об увеличении товарооборота между Россией и Казахстаном.
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