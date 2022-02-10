Путин заявил об увеличении товарооборота между Россией и Казахстаном
10 февраля 202218:20
Президент России Владимир Путин 10 февраля на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым заявил, что товарооборот между странами увеличился более чем на 34% в 2021 году.
Путин отметил, что это «очень хороший показатель и темп». Глава государства подчеркнул, что Россия является самым крупным торгово-экономическим партнером Казахстана.
Российский лидер добавил, что двусторонний товарооборот показывает рост даже в условиях продолжающейся пандемии.
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10 февраля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru