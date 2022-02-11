Распоряжением Путина в Совбезе создана Межведомственная комиссия по вопросам миграции
Российский президент Владимир Путин создал межведомственную комиссию Совбеза по миграционной политике, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий приказ.
Согласно документу, комиссия по вопросам совершенствования государственной миграционной политики будет выполнять возложенные на Совет безопасности задачи по обеспечению национальной безопасности страны в миграционной сфере и регулирования миграционных процессов в интересах социально-экономического развития России.
Отмечается, что комиссию возглавит зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. Её члены Комиссии будут разрабатывать проекты законов, финансовые, технические или иные меры для реализации государственной миграционной политики.
В новой структуре будут должности председателя, нескольких его заместителей и секретаря.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
13,5 млн+197 тыс. / сут.
Умерли
338 тыс.+701 / сут.
Выздоровели
10,9 млн+106 тыс. / сут.
- Распоряжением Путина в Совбезе создана Межведомственная комиссия по вопросам миграции
- Подтверждена гибель двух человек в результате крушения Ан-2 на Камчатке
- СМИ: американские сенаторы зашли в тупик с санкциями против России
- Немов заявил о необходимости поддержать Валиеву
- В Роспотребнадзоре рассказали подробности о кожном тесте на иммунитет к COVID-19
- В РФ могут установить общие габариты ручной клади в самолетах
- На Камчатке упал пассажирский самолет
- В России может появиться единая база учета для снижения числа бездомных собак
- Байден призвал американских граждан покинуть Украину
- В США Снуп Догга обвинили в сексуальном насилии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru