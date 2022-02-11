Распоряжением Путина в Совбезе создана Межведомственная комиссия по вопросам миграции

Российский президент Владимир Путин создал межведомственную комиссию Совбеза по миграционной политике, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий приказ.

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Согласно документу, комиссия по вопросам совершенствования государственной миграционной политики будет выполнять возложенные на Совет безопасности задачи по обеспечению национальной безопасности страны в миграционной сфере и регулирования миграционных процессов в интересах социально-экономического развития России.

Отмечается, что комиссию возглавит зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. Её члены Комиссии будут разрабатывать проекты законов, финансовые, технические или иные меры для реализации государственной миграционной политики.

В новой структуре будут должности председателя, нескольких его заместителей и секретаря.

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ФОТО: РИА Новости/Олег Ласточкин
ТЕГИ:ЭмиграцияДмитрий МедведевВладимир Путин
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