Распоряжением Путина в Совбезе создана Межведомственная комиссия по вопросам миграции

Согласно документу, комиссия по вопросам совершенствования государственной миграционной политики будет выполнять возложенные на Совет безопасности задачи по обеспечению национальной безопасности страны в миграционной сфере и регулирования миграционных процессов в интересах социально-экономического развития России.

Отмечается, что комиссию возглавит зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. Её члены Комиссии будут разрабатывать проекты законов, финансовые, технические или иные меры для реализации государственной миграционной политики.

В новой структуре будут должности председателя, нескольких его заместителей и секретаря.

