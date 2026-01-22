Владелец пекарни «Машенька» опроверг закрытие бизнеса после обращения к Путину
Владелец пекарни «Машенька» Денис Максимов заявил НСН, что он пытается как-то реорганизовать процессы в работе, чтобы сохранить бизнес.
Представители бизнеса Подмосковья надеются, что новые меры поддержки в скором времени закрепятся законодательно, сказал НСН владелец пекарни «Машенька» Денис Максимов.
В ответ на дошедшие до президента России Владимира Путина жалобы владельца пекарни «Машенька» Минэкономразвития предложило дать возможность малому бизнесу воспользоваться льготами быстрее — без опоры на прошлогодние показатели. Решение согласовано с Минфином и одобрено премьер-министром Михаилом Мишустиным, поправки в закон могут быть внесены в первом квартале 2026 года. Максимов отметил, что решение о закрытии бизнеса остается крайним вариантом.
«Информация по поводу закрытия была подана некорректно. Я говорил о том, что мне сейчас, в новых обстоятельствах, надо более скрупулезно подходить к анализу нашей деятельности, нашего бизнеса. Мне надо будет принимать какие-то решения по реорганизации, по улучшению каких-то процессов, чтобы просто выжить, чтобы улучшить наши показатели. Такой вариант, как закрытие, безусловно, возможен. От него никто не может отказываться, к сожалению. Но мы такой вариант сейчас не рассматриваем. В связи с теми поправками, которые Решетников вчера озвучил президенту, мы надеемся, что они помогут всем предпринимателям нашей страны, и мы ими воспользуемся, конечно, тоже», — сказал собеседник НСН.
По его словам, после обращения на «прямую линию» президента достучаться до высоких кабинетов стало проще.
«Мы находимся в тесной связи с администрацией нашего Люберецкого округа, которая, безусловно, оказывает всем поддержку. Положа руку на сердце, я могу сказать, что раньше поддержка мне доставалась не так просто, как сейчас, потому что я на слуху, и мне стало немного проще достучаться до самых высоких кабинетов. Но, тем не менее, поддержка была и до этого. Надеюсь, что новые меры в скором времени закрепятся законодательно, и мы сможем ими воспользоваться», — добавил Максимов.
Ранее Путину передали корзину с выпечкой из люберецкой пекарни, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
