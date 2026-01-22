В ответ на дошедшие до президента России Владимира Путина жалобы владельца пекарни «Машенька» Минэкономразвития предложило дать возможность малому бизнесу воспользоваться льготами быстрее — без опоры на прошлогодние показатели. Решение согласовано с Минфином и одобрено премьер-министром Михаилом Мишустиным, поправки в закон могут быть внесены в первом квартале 2026 года. Максимов отметил, что решение о закрытии бизнеса остается крайним вариантом.

«Информация по поводу закрытия была подана некорректно. Я говорил о том, что мне сейчас, в новых обстоятельствах, надо более скрупулезно подходить к анализу нашей деятельности, нашего бизнеса. Мне надо будет принимать какие-то решения по реорганизации, по улучшению каких-то процессов, чтобы просто выжить, чтобы улучшить наши показатели. Такой вариант, как закрытие, безусловно, возможен. От него никто не может отказываться, к сожалению. Но мы такой вариант сейчас не рассматриваем. В связи с теми поправками, которые Решетников вчера озвучил президенту, мы надеемся, что они помогут всем предпринимателям нашей страны, и мы ими воспользуемся, конечно, тоже», — сказал собеседник НСН.