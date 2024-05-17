Путин подарил икону православному храму в Харбине

Храм Покрова Пресвятой Богородицы — один из четырех действующих православных в Китае. В Харбине он был основан в 1922 году, когда город приехали бежавшие из своей страны белогвардейцы.

Владимир Путин находится с двухдневным официальным визитом в Китае. Накануне он посетил Пекин, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Сегодня президент прибыл в Харбин.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе неформальных переговоров «очень подробно» обсудили Украину.

