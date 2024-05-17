Путин подарил икону православному храму в Харбине
Президент России Владимир Путин в ходе визита в Харбин посетил храм Покрова Пресвятой Богородицы. Там он подарил икону Спаса Нерукотворного.
«На память о нашей встрече»,— сказал Путин. Соответствующее видео опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин в Telegram-канале.
Храм Покрова Пресвятой Богородицы — один из четырех действующих православных в Китае. В Харбине он был основан в 1922 году, когда город приехали бежавшие из своей страны белогвардейцы.
Владимир Путин находится с двухдневным официальным визитом в Китае. Накануне он посетил Пекин, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Сегодня президент прибыл в Харбин.
Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе неформальных переговоров «очень подробно» обсудили Украину.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Президент ЮАР не поедет на конференцию по Украине в Швейцарии
- Венгрия наложила вето на резолюцию Совета Европы по Украине
- СМИ: Футболист Квинси Промес освобожден из-под стражи в Дубае
- Суд в Москве заочно арестовал феминистку Маршенкулову
- Песков: Усиления мер безопасности Путина после покушения на Фицо не планируют
- Релиз GTA VI состоится осенью 2025 года
- СМИ: Запад намерен убедить Зеленского начать переговоры с Россией
- Российским журналистам запретили использовать символику страны на Олимпиаде
- Путин подарил икону православному храму в Харбине
- Ранее неизвестный вид моллюсков назвали в честь МГУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru