Путин подарил икону православному храму в Харбине

Президент России Владимир Путин в ходе визита в Харбин посетил храм Покрова Пресвятой Богородицы. Там он подарил икону Спаса Нерукотворного.

«На память о нашей встрече»,— сказал Путин. Соответствующее видео опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин в Telegram-канале.

Русский след и тет-а-тет: Как проходит визит Путина в Китай

Храм Покрова Пресвятой Богородицы — один из четырех действующих православных в Китае. В Харбине он был основан в 1922 году, когда город приехали бежавшие из своей страны белогвардейцы.

Владимир Путин находится с двухдневным официальным визитом в Китае. Накануне он посетил Пекин, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Сегодня президент прибыл в Харбин.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе неформальных переговоров «очень подробно» обсудили Украину.

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ФОТО: ТАСС / Сергей Гунеев
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