Путин: Под предлогом санкций США пытаются сдерживать развитие России

Президент Владимир Путин заявил, что США под предлогом санкций, вводимых для безопасности, американские власти пытаются сдерживать развитие России. Об этом сообщает РИА Новости.

Зеленский оценил переговоры Путина и Байдена как позитивные

Путин назвал «полной чушью» введение санкций по причине обеспечения безопасности США.

Накануне, 7 декабря, в ходе онлайн-встречи президент США Джо Байден пригрозил российскому коллеге Владимиру Путину санкциями в случае «вторжения» на Украину.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
ТЕГИ:Санкции Против РоссииСШАВладимир Путин
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