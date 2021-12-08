Путин: Под предлогом санкций США пытаются сдерживать развитие России
8 декабря 202120:59
Президент Владимир Путин заявил, что США под предлогом санкций, вводимых для безопасности, американские власти пытаются сдерживать развитие России. Об этом сообщает РИА Новости.
Путин назвал «полной чушью» введение санкций по причине обеспечения безопасности США.
Накануне, 7 декабря, в ходе онлайн-встречи президент США Джо Байден пригрозил российскому коллеге Владимиру Путину санкциями в случае «вторжения» на Украину.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,9 млн+30 752 / сут.
Умерли
285 тыс.+1 179 / сут.
Выздоровели
8,6 млн+36 976 / сут.
- Путин пошутил на тему санкций
- В России замедлилась недельная инфляция
- Путин: Под предлогом санкций США пытаются сдерживать развитие России
- В России крупная госкомпания объявила о дефолте
- Канада присоединилась к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Пекине
- Пермский аэропорт ограничил прием и отправление самолетов из-за снегопада
- Футбольные клубы США будут штрафовать за отсутствие темнокожих игроков
- Байден исключил ввод войск США на Украину
- Путин позитивно оценил переговоры с Байденом
- МИД России направил ноту посольству США из-за военной активности НАТО
8 декабря 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru