Путин: Под предлогом санкций США пытаются сдерживать развитие России

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Накануне, 7 декабря, в ходе онлайн-встречи президент США Джо Байден пригрозил российскому коллеге Владимиру Путину санкциями в случае «вторжения» на Украину.

Президент Владимир Путин заявил, что США под предлогом санкций, вводимых для безопасности, американские власти пытаются сдерживать развитие России. Об этом сообщает РИА Новости.

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