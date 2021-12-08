Зеленский оценил переговоры Путина и Байдена как позитивные

Он не стал распространяться подробнее на эту тему, добавив, что прокомментирует ее в четверг, после разговора с американским президентом.

Во вторник, 7 декабря, в ходе онлайн-встречи президент США Джо Байден пригрозил российскому коллеге Владимиру Путину санкциями в случае «вторжения» на Украину.

Безопасности Украины ничего не угрожало, а встречу с президентом РФ Владимиром Путным его американский коллега Джо Байден использовал для поднятия своего рейтинга. Такое мнение в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказал украинский политолог Александр Семченко.



