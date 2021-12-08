Зеленский оценил переговоры Путина и Байдена как позитивные

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе брифинга заявил, что позитивно оценивает переговоры президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина.

«В целом я считаю, что это позитивно, что президент США разговаривал с президентом РФ», - сказал украинский лидер.

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Он не стал распространяться подробнее на эту тему, добавив, что прокомментирует ее в четверг, после разговора с американским президентом.

Во вторник, 7 декабря, в ходе онлайн-встречи президент США Джо Байден пригрозил российскому коллеге Владимиру Путину санкциями в случае «вторжения» на Украину.

Безопасности Украины ничего не угрожало, а встречу с президентом РФ Владимиром Путным его американский коллега Джо Байден использовал для поднятия своего рейтинга. Такое мнение в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказал украинский политолог Александр Семченко.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Джо БайденВладимир ПутинВладимир Зеленский
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