Путин поблагодарил россиян за принятие поправок в Конституцию

«Хочу сказать спасибо вам большое за поддержку и доверие», - сказал глава государства.

В то же время президент отметил, что понимает тех, кто голосовал против изменений в Основной закон.

Согласно последним данным ЦИК, за поправки в Конституцию высказались почти 78 процентов граждан. Голосование длилось с 25 июня по 1 июля.

