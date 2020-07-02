Путин поблагодарил россиян за принятие поправок в Конституцию

Президент России Владимир Путин в ходе заседания российского организационного комитета «Победа» поблагодарил россиян за принятие поправок в Конституцию РФ.

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«Хочу сказать спасибо вам большое за поддержку и доверие», - сказал глава государства.

В то же время президент отметил, что понимает тех, кто голосовал против изменений в Основной закон.

Согласно последним данным ЦИК, за поправки в Конституцию высказались почти 78 процентов граждан. Голосование длилось с 25 июня по 1 июля.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Климентьев
ТЕГИ:Путин
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