Путин поблагодарил россиян за принятие поправок в Конституцию
2 июля 202015:06
Президент России Владимир Путин в ходе заседания российского организационного комитета «Победа» поблагодарил россиян за принятие поправок в Конституцию РФ.
«Хочу сказать спасибо вам большое за поддержку и доверие», - сказал глава государства.
В то же время президент отметил, что понимает тех, кто голосовал против изменений в Основной закон.
Согласно последним данным ЦИК, за поправки в Конституцию высказались почти 78 процентов граждан. Голосование длилось с 25 июня по 1 июля.
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2 июля 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru