Путин поблагодарил президента ОАЭ за помощь в обмене военнопленных

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил президента Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммеда бен Заеда Аль Нахайяна за помощь в обмене удерживаемых на Украине граждан России, сообщает РИА Новости.

Глава ГУР заявил, что Киев ведёт с Москвой переговоры по обмену всех военнопленных

По его словам, разрешение подобных вопросов гуманитарного характера «имеет значение для конкретных людей».

«Вам большое спасибо за это», - сказал российский лидер.

Ранее омбудсмен ДНР Дарья Морозова заявила, что в результате обмена пленными между Россией и Украиной в республику вернулись 13 бойцов, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
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