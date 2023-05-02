Путин по видеосвязи примет участие в запуске трамвая в Мариуполе
2 мая 202314:56
Президент России Владимир Путин во вторник по видеосвязи примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию трамвайных путей в Мариуполе. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, в город постепенно возвращается мирная жизнь, там восстановлен первый трамвайный участок длиной около десяти километров.
При этом Путин и правительство страны, отметил его пресс-секретарь, держат ситуацию под контролем.
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2 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru