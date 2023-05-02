Путин по видеосвязи примет участие в запуске трамвая в Мариуполе

Президент России Владимир Путин во вторник по видеосвязи примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию трамвайных путей в Мариуполе. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Сопровождавший Путина оператор рассказал о его визите в Мариуполь

По его словам, в город постепенно возвращается мирная жизнь, там восстановлен первый трамвайный участок длиной около десяти километров.

При этом Путин и правительство страны, отметил его пресс-секретарь, держат ситуацию под контролем.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Нвоости
ТЕГИ:ТрамваиМариуполь

Горячие новости

Все новости

партнеры