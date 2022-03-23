Путин по телефону обсудил с премьером Израиля ситуацию на Украине
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом обсудил ситуацию на Украине. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля.
Путин оценил переговоры с украинской стороной и ход спецоперации, а Беннет рассказал свое видение ситуации, высказав идеи по мирному урегулированию ситуации.
Президент России также выразил соболезнования премьеру Израиля в связи с терактом, который произошел в стране 22 марта.
Ранее Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном по поводу ситуации на Украине.
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