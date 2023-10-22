Путин по-немецки отреагировал на нападки на Шрёдера
22 октября 202311:45
Президент России Владимир Путин по-немецки прокомментировал нападки в ФРГ на бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия».
«Чем дальше от Шрёдера, тем ближе к Энтони Роте (члена Палаты Общин в Канаде, который симпатизирует нацистам - прим. НСН)», - цитирует ТАСС российского лидера.
Ранее Христианско-демократический союз (ХДС) ФРГ предложил лишить экс-канцлера Германии Герхарда Шредера пенсии для госслужащих из-за связей политика с Россией. Об этом пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru