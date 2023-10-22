«Чем дальше от Шрёдера, тем ближе к Энтони Роте (члена Палаты Общин в Канаде, который симпатизирует нацистам - прим. НСН)», - цитирует ТАСС российского лидера.

Ранее Христианско-демократический союз (ХДС) ФРГ предложил лишить экс-канцлера Германии Герхарда Шредера пенсии для госслужащих из-за связей политика с Россией. Об этом пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.