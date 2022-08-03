Шрёдер отказался извиняться за дружбу с Путиным
Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер в интервью немецкому изданию Stern заявил, что многие граждане ФРГ одобряют то, что он сохраняет отношения с Кремлем.
Он отказался извиняться за дружбу с президентом РФ Владимиром Путиным, выразив сомнение в том, что личное дистанцирование от российского лидера может принести кому-нибудь пользу.
Также политик отметил, что осуждает действия России на Украине, однако не намерен прекращать контакты с главой российского государства.
«Неужели я должен перепрыгивать через каждую палку, которую мне подставляют? Я не такой. Я принял решения, и я поддерживаю их, и я ясно дал понять: может быть, я смогу быть полезен ещё раз», — заключил Шрёдер.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин лично встретился в Москве со Шрёдером, в ходе встречи обсуждался разгорающийся в Европе энергетический кризис, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,6 млн+14 638 / сут.
Умерли
383 тыс.+43 / сут.
Выздоровели
18,0 млн+10 266 / сут.
- KFC и Pizza Hut планируют поменять названия в России
- Полиция задержала экс-руководителя аппарата главы МЧС Сойникова
- ОПЕК+ нарастит добычу нефти на 100 тысяч баррелей в сутки
- СМИ: один человек погиб при пожаре на подмосковном складе Ozon
- Huawei остановила продажи в официальном интернет-магазине в России
- Собчак заявила, что у Чубайса частичный паралич лица
- В ДНР заявили о гибели полковника Ольги Качуры
- Швейцария присоединилась к седьмому пакету санкций Евросоюза против России
- Депутат Госдумы Белоусов осужден на 10 лет колонии за взятку в 3 млрд рублей
- Шрёдер отказался извиняться за дружбу с Путиным
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru