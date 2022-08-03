Шрёдер отказался извиняться за дружбу с Путиным

Он отказался извиняться за дружбу с президентом РФ Владимиром Путиным, выразив сомнение в том, что личное дистанцирование от российского лидера может принести кому-нибудь пользу.

Также политик отметил, что осуждает действия России на Украине, однако не намерен прекращать контакты с главой российского государства.

«Неужели я должен перепрыгивать через каждую палку, которую мне подставляют? Я не такой. Я принял решения, и я поддерживаю их, и я ясно дал понять: может быть, я смогу быть полезен ещё раз», — заключил Шрёдер.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин лично встретился в Москве со Шрёдером, в ходе встречи обсуждался разгорающийся в Европе энергетический кризис, сообщает RT.

