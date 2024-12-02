Аналитик Антонов: На рубль влияют геополитика и санкции

В начале декабря курс рубля будет зависеть от трех факторов, сообщает «Прайм» со ссылкой на заявление финансового аналитика BitRiver Владислава Антонова.

«Закрыть дыры»: Экономист объяснил, почему ЦБ выгоден слабый рубль

По его словам, это геополитика, санкции и внутренние экономические проблемы. На этой неделе доллар будет колебаться в диапазоне 105-115 рублей.

Ранее в Госдуме назвали мигрантов виновными в росте курса доллара, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против РоссииРубль

Горячие новости

Все новости

партнеры