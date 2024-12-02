Аналитик Антонов: На рубль влияют геополитика и санкции
2 декабря 202403:32
В начале декабря курс рубля будет зависеть от трех факторов, сообщает «Прайм» со ссылкой на заявление финансового аналитика BitRiver Владислава Антонова.
По его словам, это геополитика, санкции и внутренние экономические проблемы. На этой неделе доллар будет колебаться в диапазоне 105-115 рублей.
Ранее в Госдуме назвали мигрантов виновными в росте курса доллара, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru