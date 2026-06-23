На встрече с выпускниками военных вузов он отметил, что у подобных посланий совершенно иная цель.

«Они же к чему сводятся? К тому, чтобы, наоборот, создать какой-то конфликтный потенциал», - сказал глава государства.

Ране постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что письмо Зеленского в адрес Путина является неумелой провокацией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

