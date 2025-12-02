Путин перевел посла Андреева из Польши в Словакию

Сергей Андреев был освобождён от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла России в Польше. Как пишет RT, соответствкющий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Другим указом глава государства назначил Андреева чрезвычайным и полномочным послом России в Словакии. Параллельно от этой должности был освобождён Игорь Братчиков.

Ранее Путин назначил Сергея Жесткого новым послом России в Лаосе. Кроме того, глава государства назначил Александра Космодемьянского послом РФ в Южном Судане, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

