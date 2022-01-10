Путин перепутал имя президента Казахстана на заседании ОДКБ
Российский лидер Владимир Путин 10 января во время внеочередной сессии ОДКБ перепутал имя президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и назвал его Кемелом Жомартовичем.
«Всем известно, что президент Казахстана Кемел Жомартович Токаев обратился за помощью к членам Организации договора о коллективной безопасности», – сказал Путин.
Оговорку Токаев никак не прокомментировал. Президент Казахстана поблагодарил Путина за отправку миротворческого контингента в республику.
Митинги в Казахстане начались 2 января из-за двукратного повышения цены на сжиженный газ, однако затем требования протестующих распространились и на другие сферы экономики и политики. Президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил о попытке госпереворота. Как заявлял первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», в Казахстане перед участниками протестов не было истинных целей организации беспорядков, но ими воспользовался президент республики Касым-Жомарт Токаев.
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