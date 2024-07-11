Путин передал активы американской компании в управление Росимуществу
Российский лидер Владимир Путин передал дочернюю компанию австрийского подразделения американского производителя упаковки Silgan Holdings «Силган Метал Пэкаджинг Ступино» во временное управление Росимущества. Указ размещен на официальном портале правовой информации.
Также в управление Росимущества передана «Силган Метал Пэкаджинг Энем» — дочернее предприятие структуры Silgan (Австрия). Указ действует с 11 июля 2024 года.
Причина подписания указа не уточняется.
Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что олигархов из Украины лишили наиболее крупных активов в Крыму.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru