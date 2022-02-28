Путин перечислил Макрону условия прекращения военной операции на Украине

В числе российских требований по безопасности, Путин назвал признание российского суверенитета над Крымом, демилитаризацию и денацификацию украинского государства, а также обеспечение нейтрального статуса Украины.

В то же время российский лидер подчеркнул, что Россия открыта и готова к переговорам с украинской стороной и надеется на их результативность.

В свою очередь, Макрон во время телефонного разговора с Путиным предложил оставаться на связи, чтобы не допустить эскалации ситуации на Украине. По информации Елисейского дворца, Путин согласился.

Сейчас в Белоруссии идет третий раунд российско-украинских переговоров.

