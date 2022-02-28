Путин перечислил Макрону условия прекращения военной операции на Украине

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что урегулирование ситуации с Украиной возможно только при учете требований России в сфере безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.

Макрон провел телефонные переговоры с Путиным и Зеленским

В числе российских требований по безопасности, Путин назвал признание российского суверенитета над Крымом, демилитаризацию и денацификацию украинского государства, а также обеспечение нейтрального статуса Украины.

В то же время российский лидер подчеркнул, что Россия открыта и готова к переговорам с украинской стороной и надеется на их результативность.

В свою очередь, Макрон во время телефонного разговора с Путиным предложил оставаться на связи, чтобы не допустить эскалации ситуации на Украине. По информации Елисейского дворца, Путин согласился.

Сейчас в Белоруссии идет третий раунд российско-украинских переговоров.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Астапкович
ТЕГИ:Эммануэль МакронВладимир Путин
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