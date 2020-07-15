Госдума поддержала поправку о трёхдневном голосовании

Депутаты Госдумы во втором чтении утвердили законопроект, который наделяет избирательную комиссию правом проводить референдумы и голосование на выборах всех уровней в течение нескольких дней подряд.

Поправка уточняет, что голосование может проходить не более трёх дней.

Соответствующая инициатива появилась после проведения общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ. На фоне угрозы распространения коронавируса плебисцит проходил с 25 июня по 1 июля. Власти признали такой формат голосования удачным.

Законопроект принят за счёт голосов "Единой России" на фоне протестов оппозиционных фракций, который ранее предлагали снять его с рассмотрения: в процессе внесения поправок изменилось название документа. Третье чтение законопроекта перенесено на 21 июля, передаёт РИА Новости.

