Онищенко: Красная площадь – самое безопасное место в мире

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко оценил качество противоэпидемических мероприятий перед проведением Парада Победы на Красной площади столицы. Депутат Госдумы назвал ее «самым безопасным местом в мире», пишет РИА Новости.

Онищенко отметил, что ветераны «выдержали карантин» перед посещением парада. Тестирование на коронавирус прошли и все гости, занявшие места на первой трибуне.

Ранее стало известно, что президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков воздержался от участия в Параде Победы в Москве. Причиной стало выявление у двух членов киргизской делегации, прибывшей в Москву, COVID-19. Президент отправлен на трехдневный карантин.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Трефилов
ТЕГИ:КоронавирусБезопасностьПарад ПобедыГеннадий Онищенко
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