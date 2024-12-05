Путин ответил Трампу на заявление о долларе

Это произошло на форуме ВТБ «Россия зовет!». По словам российского президента, запрещать использование доллара — это одно дело, а другое — просто его не использовать.

По словам Трампа, у БРИКС не получится создать альтернативную доллару валюту, поскольку Вашингтон отныне не будут «наблюдать за этим со стороны», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

