Путин ответил Трампу на заявление о долларе

Глава государства Владимир Путин отреагировал на угрозу победившего на выборах президента США Дональда Трампа обложить БРИКС 100-процентными пошлинами, если объединение создаст новую валюту для замены «могучего доллара США», сообщает РБК.

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Это произошло на форуме ВТБ «Россия зовет!». По словам российского президента, запрещать использование доллара — это одно дело, а другое — просто его не использовать.

По словам Трампа, у БРИКС не получится создать альтернативную доллару валюту, поскольку Вашингтон отныне не будут «наблюдать за этим со стороны», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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