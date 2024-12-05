Путин ответил Трампу на заявление о долларе
Глава государства Владимир Путин отреагировал на угрозу победившего на выборах президента США Дональда Трампа обложить БРИКС 100-процентными пошлинами, если объединение создаст новую валюту для замены «могучего доллара США», сообщает РБК.
Это произошло на форуме ВТБ «Россия зовет!». По словам российского президента, запрещать использование доллара — это одно дело, а другое — просто его не использовать.
По словам Трампа, у БРИКС не получится создать альтернативную доллару валюту, поскольку Вашингтон отныне не будут «наблюдать за этим со стороны», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru