Трамп пригрозил странам БРИКС пошлинами при отказе от доллара

По его словам, у объединения не получится создать альтернативную доллару валюту, поскольку Вашингтон отныне не будут «наблюдать за этим со стороны».

Ранее стало известно, что противоречия в команде Трампа доходят до драк, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

