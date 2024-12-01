Трамп пригрозил странам БРИКС пошлинами при отказе от доллара

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп пригрозил в социальной сети Truth Social странам БРИКС введением пошлин в размере 100 процентов при отказе от доллара.

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По его словам, у объединения не получится создать альтернативную доллару валюту, поскольку Вашингтон отныне не будут «наблюдать за этим со стороны».

Ранее стало известно, что противоречия в команде Трампа доходят до драк, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: РИА Новости/Михаил Клементьев
ТЕГИ:ДолларСШАДональд ТрампБрикс

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