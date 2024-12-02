В Кремле ответили на угрозу Трампа ввести пошлины для стран БРИКС

Если США будут принуждать государства пользоваться долларом, тенденции по переходу стран на использование национальных валют во внешней торговле могут усилиться. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил государствам БРИКС ввести пошлины в 100%, если они не откажутся от планов создать альтернативную доллару валюту.

Комментируя заявление Трампа, Песков подчеркнул, что не только БРИКС, но и в целом все больше стран начинают переходить на нацвалюты во внешнеэкономической деятельности. Такой процесс набирает силу во всем мире.

«Если США будут с использованием силы... экономически, какого-то воздействия, принуждать страны к использованию доллара... это еще больше усилит эти тенденции», — отметил представитель Кремля.

Между тем сенатор Алексей Пушков назвал угрозы Дональда Трампа ввести пошлины для стран БРИКС нереализуемыми.

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ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
ТЕГИ:БриксДональд ТрампДмитрий Песков

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