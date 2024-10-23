Глава Пентагона заявил, о наличии доказательств отправки военных КНДР в Россию

В ходе брифинга в Риме (Италия) он указал, что цель отправки северокорейских войск в РФ пока неизвестна.

«Это ещё предстоит выяснить. Это то, в чем нам нужно разобраться», — заключил Остин.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на тему якобы отправки войск КНДР в зону спецоперации российская сторона видит «много противоречивой информации», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

