Глава Пентагона заявил, о наличии доказательств отправки военных КНДР в Россию
23 октября 202415:12
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что имеются доказательства того, что войска КНДР находятся в России. Об этом сообщает Reuters.
В ходе брифинга в Риме (Италия) он указал, что цель отправки северокорейских войск в РФ пока неизвестна.
«Это ещё предстоит выяснить. Это то, в чем нам нужно разобраться», — заключил Остин.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на тему якобы отправки войск КНДР в зону спецоперации российская сторона видит «много противоречивой информации», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru