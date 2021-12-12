Путин сообщил, что «подрабатывал извозом»

Об этом говорилось в тизере фильма «Новейшая история», который обнародовал телеканал «Россия 24».

Глава государства сказал, что ему неприятно об этом говорить. «Иногда приходилось подрабатывать и извозом. Неприятно об этом говорить, но, к сожалению, и это тоже было», — сказал президент.

В 2018 году Путин говорил, что был готов подрабатывать таксистом в Санкт-Петербурге после проигрыша Анатолия Собчака на выборах мэра в 90-е годы. Однако тогда нынешнему лидеру РФ предложили работу в Москве в управлении делами президента.

Ранее Путин сообщил, что среди советников российского правительства в начале 1990-х годов был как минимум один кадровый сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США. Дело завершилось в США судебным процессом.

