Путин отшутился в ответ на предложение присоединить Сумы к РФ

В ходе общения курянин отметил, что безопасность границы зависит от Сумской области Украины. По его мнению, ее необходимо присоединить к России, чтобы стало спокойнее жить.

«Сумы должны быть наши. Мы не можем жить как на полуострове. Нас должно быть побольше. Хотя бы Сумы. Я думаю так. И с вами, как с главнокомандующим, мы победим», — сказал участник встречи.

Путин ответил, что именно поэтому он назначил временным руководителем Курской области Александра Хинштейна. По словам президента, нынешний глава субъекта тоже «хочет все побольше».

Ранее Путин поручил сохранять выплату в 65 тысяч рублей для жителей Курской области, напоминает НСН.

