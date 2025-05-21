Путин поручил сохранять выплату в 65 тысяч рублей для курян

Президент Владимир Путин поручил сохранять выплаты для жителей Курской области, пока граждане не вернутся в свои дома. Об этом глава государства заявил на встрече с временно исполняющим обязанности главы региона Александром Хинштейном.

Российский лидер встретился с врио губернатора накануне во время своей поездки в Курскую область.

Хинштейн попросил президента сохранить действующую меру поддержки жителей региона в виде выплат в 65 тысяч рублей. Путин согласился с руководителем области.

«Так нужно сделать до тех пор, пока люди не смогут вернуться в свои дома», - подчеркнул президент.

Ранее стало известно, что Владимир Путин провел совещание с руководителями муниципалитетов Курской области в городе Курчатов, пишет 360.ru.

