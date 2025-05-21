Путин поручил разработать программу восстановления храмов в Курской области

Президент Владимир Путин поручил создать программу восстановления храмов в Курской области, которые были повреждены в результате действий ВСУ. Об этом глава государства заявил на встрече с главами муниципалитетов региона.

Как отметил президент, украинские военные превратили храмы в крепости, и при освобождении здания серьезно пострадали. Путин призвал временно исполняющего обязанности губернатора области Александра Хинштейна внимательно проанализировать ситуацию и создать «отдельную программу, представить предложения по восстановлению» основных зданий храмов и хозяйства.

«Спокойно, ритмично, в плановом порядке мы это все сделаем. Я уверен, что это будет лучше, чем было», - подчеркнул российский лидер.

Ранее Владимир Путин поручил сохранять выплату в 65 тысяч рублей для населения Курской области, пока жители не смогут вернуться в свои дома, пишет RT.

