Путин оценил вероятность начала холодной войны

Отвечая на вопрос, сможет ли новая гонка вооружений спровоцировать начало второй холодной войны, Путин заявил, что не хотел бы подобного развития событий. В то же время он сообщил, что Россию возможная холодная война затронет в наименьшей степени. Такое заявление он объяснил тем, что государство имеет «перспективные виды вооружений, абсолютно эксклюзивные, которых пока нет ни у кого в мире».

Ранее НСН писала, что лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен прокомментировала возможность возвращения России в формат G8. Она заявила, что выступая против возвращения России в новый G8, ЕС показывает нам абсурдную пародию на холодную войну.

