Путин оценил вероятность начала холодной войны
Президент России Владимир Путин заявил, что надеется на невозможность повторения холодной войны. Такое заявление глава государства сделал в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic, сообщает ТАСС.
Отвечая на вопрос, сможет ли новая гонка вооружений спровоцировать начало второй холодной войны, Путин заявил, что не хотел бы подобного развития событий. В то же время он сообщил, что Россию возможная холодная война затронет в наименьшей степени. Такое заявление он объяснил тем, что государство имеет «перспективные виды вооружений, абсолютно эксклюзивные, которых пока нет ни у кого в мире».
Ранее НСН писала, что лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен прокомментировала возможность возвращения России в формат G8. Она заявила, что выступая против возвращения России в новый G8, ЕС показывает нам абсурдную пародию на холодную войну.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Минздрав выступил против автоматической передачи данных о пациентах
- Лисовец рассказал о главном страхе россиянок при отказе от меха
- Путин оценил вероятность начала холодной войны
- Политический шантаж! Дипломат о долгах США перед ООН
- Россия обвинила США в подрыве работы ООН