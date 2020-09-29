Путин оценил уровень внешнего давления на Белоруссию
Президент Российской Федерации констатировал «беспрецедентное внешнее давление» на Белоруссию после президентских выборов. Об этом Владимир Путин заявил в своём видеообращении к участникам VII форума регионов двух союзных государств.
При этом, российский лидер подчеркнул, что отношения Москвы и Минска не подвержены конъюнктуре. По оценке Путина, у России и Белоруссии в активе имеется основательный фундамент, сформированный общими историей, культурными, духовными и родственными связями, отмечает RT.
Президент РФ охарактеризовал отношения двух стран братскими, добрососедскими, истинно союзническими. Их важной составляющей, по его словам, стали связи на уровне регионов.
Ранее стало известно, что Москва и Минск возобновили диалог по интеграционным дорожным картам.
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