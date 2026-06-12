Путин оценил уровень развития экономик стран НАТО
Президент России Владимир Путин на встрече с участниками специальной военной операции в Кремле оценил уровень развития экономик стран Североатлантического альянса, сообщает РИА Новости.
«Надо отдать должное, уровень развития натовских стран технологический, научный — высокий, это высокоразвитые экономики», — отметил Путин, добавив, что эти государства активно объединяют свои усилия, в том числе интеллектуальные.
При этом президент подчеркнул, что страны НАТО изначально пытались нанести России стратегическое поражение. По его словам, теперь на Западе осознали полную невозможность реализации подобных планов.
Глава государства также указал на необходимость учитывать возможности противника и постоянно совершенствовать собственные технологии. Путин обратил внимание, что у России уже имеется множество образцов вооружений, которых просто нет у стран альянса, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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