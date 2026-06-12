Путин оценил уровень развития экономик стран НАТО

При этом президент подчеркнул, что страны НАТО изначально пытались нанести России стратегическое поражение. По его словам, теперь на Западе осознали полную невозможность реализации подобных планов.

Глава государства также указал на необходимость учитывать возможности противника и постоянно совершенствовать собственные технологии. Путин обратил внимание, что у России уже имеется множество образцов вооружений, которых просто нет у стран альянса, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

