СМИ: В Новой Москве пытались подорвать экс-главу госбезопасности ДНР Пинчука

Андрей Пинчук пострадал, однако сумел спастись. В результате детонации в доме оказались выбиты окна и двери, на месте происшествия работают правоохранительные органы.

Напомним, в начале текущей недели, 9 июня, в Балашихе в результате подрыва автомобиля BMW X3 погиб человек. Последствия взрыва оказались масштабными: транспортное средство практически полностью сгорело, а его обломки разбросало по всей улице, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

