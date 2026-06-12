СМИ: В Новой Москве пытались подорвать экс-главу госбезопасности ДНР Пинчука
Бывшего министра госбезопасности Донецкой Народной Республики (ДНР) Андрея Пинчука пытались подорвать в Новой Москве. Об этом сообщают «Известия».
По предварительным данным, инцидент произошел в пятницу, 12 июня, в поселке Щапово. Курьер одного из маркетплейсов доставил посылку бывшему министру ДНР, после чего прогремел взрыв.
Андрей Пинчук пострадал, однако сумел спастись. В результате детонации в доме оказались выбиты окна и двери, на месте происшествия работают правоохранительные органы.
Напомним, в начале текущей недели, 9 июня, в Балашихе в результате подрыва автомобиля BMW X3 погиб человек. Последствия взрыва оказались масштабными: транспортное средство практически полностью сгорело, а его обломки разбросало по всей улице, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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