Путин оценил участие РФ в урегулировании конфликта в Карабахе

Президент РФ Владимир Путин оценил участие российской миротворческой миссии в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе.

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Как сообщает РИА Новости, на совещании по данному вопросу Путин отметил, что гуманитарная деятельность России позволит обеспечить «надежное долгосрочное политическое урегулирование» армяно-азербайджанского конфликта.

Ранее Владимир Путин заявил, что конфликты, подобные карабахскому, и их урегулирование имеют большую ценность для России.

Президенты России, Азербайджана и Армении 9 ноября подписали соглашение о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, Армения и Азербайджан останавливают наступление и обмениваются военнопленными, при этом ряд районов в регионе переходит под контроль азербайджанских властей. Кроме того, соглашение предусматривает размещение российских миротворцев в зоне конфликта.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:Нагорный КарабахВладимир Путин
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