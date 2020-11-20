Путин оценил участие РФ в урегулировании конфликта в Карабахе
Президент РФ Владимир Путин оценил участие российской миротворческой миссии в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе.
Как сообщает РИА Новости, на совещании по данному вопросу Путин отметил, что гуманитарная деятельность России позволит обеспечить «надежное долгосрочное политическое урегулирование» армяно-азербайджанского конфликта.
Ранее Владимир Путин заявил, что конфликты, подобные карабахскому, и их урегулирование имеют большую ценность для России.
Президенты России, Азербайджана и Армении 9 ноября подписали соглашение о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, Армения и Азербайджан останавливают наступление и обмениваются военнопленными, при этом ряд районов в регионе переходит под контроль азербайджанских властей. Кроме того, соглашение предусматривает размещение российских миротворцев в зоне конфликта.
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