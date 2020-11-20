Лавров рассказал о нуждающихся в помощи беженцах в Карабахе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что порядка 90 тысяч армянских и 45 азербайджанских беженцев в Нагорном Карабахе нуждаются в помощи. Об этом глава МИД рассказал в пятницу на совещании по российской миротворческой миссии в зоне карабахского конфликта.

Слова министра приводит агентство РИА Новости. По мнению Лаврова, необходимо составить «достоверную статистику», которая учтёт всех граждан, покинувших районы, прилегающие к территории военных действий, и нуждающихся в оказании помощи.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении развёртывания миротворческих сил в Карабахе.

Главы России, Азербайджана и Армении 9 ноября подписали соглашение о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, Армения и Азербайджан останавливают наступление и обмениваются военнопленными, при этом ряд районов в регионе переходит под контроль азербайджанских властей. Кроме того, соглашение предусматривает размещение российских миротворцев в зоне конфликта.

